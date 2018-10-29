Рятувальники не знайшли живих після катастрофи літака в Індонезії
Індонезійські рятувальники не знайшли живих людей на місці катастрофи літака компанії Lion Air.
Про це повідомляє агентство dpa-international.com з посиланням на голову Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.
"Ми обшукали морську поверхню і не знайшли людей, які б залишилися живими", - сказав керівник пошуково-рятувального агентства.
Він також додав, що з води підняли декілька частин тіл.
Puing - puing serta 6 kantong potongan korban sudah tiba di pelabuhan tanjung priuk#basarnas #lionairjt610 pic.twitter.com/rzuLsqMA3k— Humas basarnas (@humas_basarnas) October 29, 2018
Дайвери намагаються досягти фюзеляжу Boeing 737 MAX 8, який, як вважається, лежить на морському дні на глибині близько 35 метрів.
#UPDATE— Balqis Sidiqia (@BalqisSidiqia) October 29, 2018
No survivors found from crashed #LionAir flight #JT610, says spokesperson from Indonesia's National Search and Rescue Agency. 😭😭😭😭😭😭#PrayforJT610 pic.twitter.com/EwGPxyTudV
Раніше повідомлялось, що пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг впав у море. На борту було 189 осіб. Українців серед пасажирів не було.
Також зазначалося, що цей літак мав технічну проблему на попередньому рейсі.