Рятувальники не знайшли живих після катастрофи літака в Індонезії

Індонезійські рятувальники не знайшли живих людей на місці катастрофи літака компанії Lion Air.

Про це повідомляє агентство dpa-international.com з посиланням на голову Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.

"Ми обшукали морську поверхню і не знайшли людей, які б залишилися живими", - сказав керівник пошуково-рятувального агентства.

Він також додав, що з води підняли декілька частин тіл.

Дайвери намагаються досягти фюзеляжу Boeing 737 MAX 8, який, як вважається, лежить на морському дні на глибині близько 35 метрів.

