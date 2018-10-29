Рятувальники не знайшли живих після катастрофи літака в Індонезії

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 12:48

Індонезійські рятувальники не знайшли живих людей на місці катастрофи літака компанії Lion Air.

Про це повідомляє агентство dpa-international.com з посиланням на голову Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.

"Ми обшукали морську поверхню і не знайшли людей, які б залишилися живими", - сказав керівник пошуково-рятувального агентства.

Він також додав, що з води підняли декілька частин тіл.

Дайвери намагаються досягти фюзеляжу Boeing 737 MAX 8, який, як вважається, лежить на морському дні на глибині близько 35 метрів. 

Раніше повідомлялось, що пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг впав у море. На борту було 189 осіб. Українців серед пасажирів не було. 

Також зазначалося, що цей літак мав технічну проблему на попередньому рейсі.

Теми: катастрофи авіа Індонезія
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