Рятувальники не знайшли живих після катастрофи літака в Індонезії

Індонезійські рятувальники не знайшли живих людей на місці катастрофи літака компанії Lion Air.

Про це повідомляє агентство dpa-international.com з посиланням на голову Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.

"Ми обшукали морську поверхню і не знайшли людей, які б залишилися живими", - сказав керівник пошуково-рятувального агентства.

Він також додав, що з води підняли декілька частин тіл.

Puing - puing serta 6 kantong potongan korban sudah tiba di pelabuhan tanjung priuk#basarnas #lionairjt610 pic.twitter.com/rzuLsqMA3k — Humas basarnas (@humas_basarnas) October 29, 2018

Дайвери намагаються досягти фюзеляжу Boeing 737 MAX 8, який, як вважається, лежить на морському дні на глибині близько 35 метрів.

Раніше повідомлялось, що пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг впав у море. На борту було 189 осіб. Українців серед пасажирів не було.

Також зазначалося, що цей літак мав технічну проблему на попередньому рейсі.