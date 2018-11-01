Катастрофа літака в Індонезії: знайшли "чорну скриньку"

Співробітники національного пошуково-рятувального агентства Індонезії знайшли і підняли на поверхню один з бортових самописців пасажирського "Боїнга" авіакомпанії Lion Air, який розбився в Яванському морі 29 жовтня.

Розшифровка "чорної скриньки" повинна допомогти встановити причину катастрофи лайнера, повідомляє The Jakarta Post.

Як зазначає видання, раніше також з'являлася інформація про виявлення в море фюзеляжу літака, але ці повідомлення не підтвердилися. Знайдений предмет виявився уламком корабля.

Раніше повідомлялось, що напередодні катастрофи пасажирського літака індонезійської авіакомпанії "Lion Air" в його бортовому обладнанні помітили несправність.

Згідно з даними FlightRadar24, впродовж перших декількох хвилин після вильоту з Денпасару (Балі) були незвичні перепади висоти та швидкості руху повітря, включаючи зниження на 875 футів за 27 секунд замість набору висоти.

Тим не менш, пілоти тримали літак на максимальній висоті 28 000 футів в порівнянні з 36 000 футів на тому ж маршруті тижнем раніше.

Генеральний директор "Lion Air" Едуард Сірат заявив журналістам, що технічну проблему на рейсі Денпасар – Джакарта вирішили "відповідно до процедури".

Два пасажири недільного рейсу написали в Instagram, що під час польоту були проблеми з системою кондиціонування повітря та освітленням кабіни, тому літак вирушив майже на 3 години пізніше.

У Джакарті інженери мали 6,5 години для перевірки літака до наступного вильоту.

29 жовтня за 2-3 хвилини після злету пілот просив про повернення в аеропорт, а на 13-й хвилині польоту "Боїнг" різко пішов у море – і всі 189 людей на борту померли.

За деякими даними, серед них були 20 чиновників Міністерства фінансів Індонезії.