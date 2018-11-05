Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що екс-заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг весь час на посаді підтримував російську точку зору про конфлікт на Донбасі.

Про це він 5 листопада написав у Twitter.

"Якщо Александр Хуг, як заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, не вважає Росію агресором, значить він стояв весь час на російській точці зору про "внутрішній конфлікт в Україні", - написав він.

Також Кириленко назвав позицію Хуга "абсурдною" .

"Ну і який це тоді моніторинг, коли росіян вони бачили, а російську агресію не визнають?", - обурився він.

Раніше Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії, але не визнав РФ агресором.

31 жовтня колишній перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, який пішов з посади 1 листопада, заявив, що залишає Україну з відчуттям тривоги, оскільки за 4 роки "мало що змінилось", але сподівається, що війну ще можна закінчити.

Як повідомлялося, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Згодом відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.