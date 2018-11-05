У ВР хочуть створити "ручну" комісію з розслідування нападів на активістів - РПР

Представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Про це повідомив юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов у Facebook.

Він наголосив, що влада вигадала наявність конфлікту інтересів, аби не допустити народного депутата Мустафу Найєма до складу ТСК.

"Хочуть створити абсолютно підконтрольну тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, що аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на представників громадського сектору. Мустафа Найєм залишився поза межами ТСК, видумали "конфлікт інтересів". З наших партнерів в Раді залишили лише Олену Сотник, Ігоря Луценко, Ганну Гопко", - обурився Лємєнов.

Олександр Лємєнов звертає увагу на те, що влада всіма силами намагається контролювати безпекові питання. В ТСК планують допустити окрім членів БПП, представників "Народного Фронту" і "Опозиційного блоку".

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.