Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ВР хочуть створити "ручну" комісію з розслідування нападів на активістів - РПР

Понеділок, 5 листопада 2018, 20:27
У ВР хочуть створити ручну комісію з розслідування нападів на активістів - РПР

Представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Про це повідомив юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов у Facebook.

Він наголосив, що влада вигадала наявність конфлікту інтересів, аби не допустити народного депутата Мустафу Найєма до складу ТСК.

"Хочуть створити абсолютно підконтрольну тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, що аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на представників громадського сектору. Мустафа Найєм залишився поза межами ТСК, видумали "конфлікт інтересів". З наших партнерів в Раді залишили лише Олену Сотник, Ігоря Луценко, Ганну Гопко", - обурився Лємєнов.

Олександр Лємєнов звертає увагу на те, що влада всіма силами намагається контролювати безпекові питання. В ТСК планують допустити окрім членів БПП, представників "Народного Фронту" і "Опозиційного блоку".

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: