Найєм вимагає створити комісію для розслідування нападів на активістів

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Про це він написав у Facebook.

"Майже два тижні тому ми з колегами зареєстрували в парламенті постанову про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування всіх цих фактів", - написав нардеп.

Він нагадав, що за законом для створення ТСК потрібно представництво всіх парламентських фракцій і груп.

"За два тижні таке рішення змогли прийняти лише дві фракції – Самопоміч і Батьківщина. Дві найбільші парламентські фракції – Блок Петра Порошенка і Народний фронт, які контролюють усі (!) cилові і правоохоронні функції в країні проігнорували створення ТСК", - написав Найєм.

Він додав, що вранці 5 листопада разом з колегами піде на засідання погоджувальної ради, де буде вимагати створення такої комісії.

"Закон дозволяє створити комісію і без БПП і Народного фронту. Якщо депутатська фракція або група не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в ТСК, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції або групи", - нагадав нардеп.

За словами Найєма, зараз все в руках спікера парламенту Андрія Парубія.

"Згідно з регламентом, питання створення ТСК можна ставити на голосування без включення до порядку денного. Нам потрібно лише 150 голосів", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив цю інформацію.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства). Слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

У кінці вересня Гандзюк звернулася до влади просто з лікарняного ліжка. Вона нагадала, що лише за останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі.

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