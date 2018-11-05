Активісти назвали причину смерті Гандзюк і вказують на слід депутата БПП

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Про це повідомляється на сторінці спільноти у Фейсбук.

"Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини", - зазначають активісти.

За їх словами, Гандзюк знала, хто організував і замовив замах на неї.



"І ми не про п’ятьох екс-бійців УДА. Це лише виконавці. Ми знаємо хто, коли і скільки їм заплатив. Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників. Ми знаємо за що саме її вбили. У МВС та ГПУ все теж знають. Знають майже три місяці і нічого не роблять", - підкреслюється в повідомленні.

За словами активістів, посередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака".

Вони повідомляють, що Павловський раніше був помічником депутата від Партії регіонів Журавка, який араз перебуває на окупованій території Донбасу.

"Павловський - офіційний помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука. Паламарачук - вічний смотрящий по темам МВС в Херсонській області", - стверджують активісти.

Раніше цю інформацію розповсюдив телеграм-канал The Newsroom.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.

"Чи мав я відносини з Катериною Гандзюк? Ні не мав. Чи були у нас конфлікти? Ні, не було. Чи був у мене мотив бажати їй зла? Звісно, ні. Чи засуджую я цей злочин? Авжеж! І точно не маю до нього жодного відношення", - передає слова депутата офіційний сайт БПП.

Крім цього, Паламарчук назвав "маячнею" інформацію про те, що він є "смотрящим" за Херсонською областю.

Нагадаємо, юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов заявив, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.