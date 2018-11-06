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В МЗС Канади закликали покарати вбивць Гандзюк

Вівторок, 6 листопада 2018, 03:25

Мінстр закордонних справ Канади висловила співчуття у зв’язку із смертю  Катерини Гандзюк та закликала покарати вбивць.

Про це Христя Фріланд написала у twitter.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - підкреслила Фріланд.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей. 

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.

Теми: напад на ГандзюкКанада
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