В МЗС Канади закликали покарати вбивць Гандзюк

Мінстр закордонних справ Канади висловила співчуття у зв’язку із смертю Катерини Гандзюк та закликала покарати вбивць.

Про це Христя Фріланд написала у twitter.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - підкреслила Фріланд.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 5 листопада 2018 р.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.