В МЗС Канади закликали покарати вбивць Гандзюк

Мінстр закордонних справ Канади висловила співчуття у зв’язку із смертю Катерини Гандзюк та закликала покарати вбивць.

Про це Христя Фріланд написала у twitter.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - підкреслила Фріланд.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice.