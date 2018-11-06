Луценко розповів про 12 підозрюваних у замовленні нападу на Гандзюк

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що наразі у слідства є 12 підозрюваних у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк і напередодні "піарники на крові" злили інформацію про одного з них у ЗМІ.

Про це він сказав під час доповіді з трибуни парламенту у вівторок.

За його словами, за результатами фахового розслідування швидко було встановлено, ким злочин був організований і виконаний.

Зокрема, було проведено 367 допитів, 21 експертиза.

"Сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб які ймовірно були замовниками. Сама Гандзюк говорила про частину з них. Мені особисто вона висловлювавала думку щодо трьох з цих осіб", - сказав Луценко.

Він додав, що слідство вважає доведеним вину виконавця та організатора і ряду експертиз справа буде передана до суду до кінця цього року.

Згодом він заявив про те, що подасть заяву про відставку президенту Петру Порошенку у зв'язку із цією справою.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада.

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент якспробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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