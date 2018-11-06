Генпрокурор Юрій Луценко посварився із фракцією "Самопоміч" у Верховній Раді.

Це відбулося під час запитань до генпрокурора з приводу розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк звинуватив Луценка в тому, що той словесно образив їхнього депутата Єгора Соболєва (Генпрокурор у Верховній Раді сидить поруч із фракцією "Самопоміч").

Також Березюк заявив, що Луценко не виконує свої конституційні зобов’язання, а саме ухиляється від "організації досудового слідства".

"Бездарність, безграмотність, керівництва Генеральної прокуратури приводить до того, що люди, які захищають українську конституцію сьогодні, або піддані небезпеці, або помирають. Негайно у відставку, щоб професійні люди, які принаймні Конституцію знають, керували тими органами, які є найвищими процесуальними органами в країні", - сказав Березюк.

Луценко реагуючи на це, згадав про справу вбивства юристки Ірини Ноздровської.

"Коли шайка мерзотників намагалася примазатися до вбивства адвоката Ноздровської і проливали тут море брехливих сліз про те, що слідство нічого не робить. Коли звинувачений у вбивстві пішов в суд, ні один із цих мерзотників не пішли навіть в суд. Нікого це не хвилює", - сказав він.

"І сьогодні похоронами Гандзюк займається "Народний фронт", а не ці діячі, які збирають на цьому свої криваві дивіденди. А якщо колишній голова антикорупційного комітету (тобто Єгор Соболєв – Українська правда) досі не розуміє різницю між процесуальним керівництвом і слідством, якого в ГПУ немає вже рік, то це не голова комітету, а просто недоросль, в якого діарея мозку виливається тут, прямо в залі", - додав Луценко.

Після цього частина депутатів у Раді почали скандувати генпрокурору "ганьба".

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку, проте Парламентська коаліція не підтримала відставку.