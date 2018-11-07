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У Києві демонтують меморіал Героям Небесної сотні

Середа, 7 листопада 2018, 12:38

7 листопада комунальники розпочали демонтаж меморіала Героїв Небесної сотні у центрі столиці.

Про це повідомляє ВВСnews Україна.

За попередніми планами, зовсім прибирати хрест та портрети загиблих учасників Євромайдану не будуть. Їх лише перенесуть ближче до каплички. 

 
Фото ввс

Демонтувати меморіал запланували наприкінці жовтня для проведення слідчого експерименту. Він має встановити, звідки силовики розстрілювали демонстрантів 20-го лютого 2014 року на Інститутській.

Відзначається, що пам'ятний хрест заважає розставити манекени, а також з'ясувати напрями пострілів за допомогою лазерів.

До того ж, наразі ландшафт не відповідає тому, що був у лютому 2014 року.

Для проведення експерименту прокуратурі потрібно буде щонайменше 16 днів.

Нагадаємо, 5 липня керівник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діяти припис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві.

Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.

У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

За словами заступника генпрокурора, це знімає заборону з будівництва музею "Революції Гідності" на вулиці Інститутській в Києві.

Генпрокуратура неодноразово висловлювала Горбатюку претензії про затягування розслідування справ Майдану.

Пізніше Горбатюк заявив, що ГПУ з 17 липня розпочне проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Тоді начальник слідчого управління звертав увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест героям Небесної Сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці.

22 жовтня Горбатюк заявив, що слідчі Генпрокуратури досі не змогли провести слідчий експеримент на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Він додав, що родини Героїв Небесної Сотні погодилися на те, щоб перенести тимчасовий меморіал з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.

Теми: КиївМайданГенпрокуратура
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