Горбатюк: Слідчий експеримент на алеї Героїв Небесної сотні може зірватися

Слідчі Генпрокуратури досі не змогли провести слідчий експеримент на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Про це на брифінгу 22 жовтня заявив керівник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

"На сьогоднішній день постала така ситуація, що вже за тиждень, чи днів за 10, можуть розпочатися роботи (з будівництва меморіального комплексу – ред.), а до теперішнього часу не перенесений цей Меморіал тимчасовий, щоб ми могли провести якісні слідчі експерименти, які не можна провести якісно, бо він заважає. Склалася ситуація безвихідна практично", - сказав Горбатюк.

Він додав, що слідчі з цього приводу ще в липні зверталися до Київської адміністрації, щоб не дозволили будь-яких змін на ділянці – як то зрізання дерев, чи зняття лайтбоксів – до завершення слідчого експерименту.

"Прокурором було видано постанову про заборону будь-яких змін до завершення слідчих експериментів у липні місяці. І одночасно був направлений лист до КМДА, щоб перенести цей Меморіал, попередньо отримана згода у родин Небесної сотні. Але з липня місяця наші прохання не находять відгуку у КМДА, і відповідно, ви бачите, що не переноситься (Меморіал – ред.), і гальмується проведення слідчих експериментів", - сказав Горбатюк.

Також, за його словами, слідчі зверталися до суду з клопотанням про арешт ділянки.

"Ми звернулись до суду, щоб накласти арешт на цю ділянку до завершення слідчих експериментів. І в судовому засіданні суддя прокурору сказав, що задовольняє цю вимогу. Але уявіть собі – потім, коли прокурор прийшов отримувати рішення, то було написано, що суд відмовив у задоволенні клопотання в арешті", - обурився Горбатюк.

Він підкреслив, що наразі слідчі до цієї ділянки приступити не можуть.

"Слідчий експеримент прив’язаний до початку будівництва. Якщо говорять, що 24 жовтня мають бути результати тендеру, після якого вже буде переможець, який зможе приступати до робіт, то вже 24-25 жовтня ми мали б завершити експеримент. Але ми до нього приступити не можемо", - сказав Горбатюк.

За його словами, може вийти так, що завершити слідчий експеримент не вдасться.

"Є загроза, що просто розпочнуться ці роботи, і експеримент слідчий не буде завершено", - сказав керівник слідчого управління ГПУ.

Нагадаємо, 5 липня Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діяти припис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві.

Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.

У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

За словами заступника генпрокруора Юрія Луценка, це знімає заборону з будівництва музею "Революції Гідності" на вулиці Інститутській в Києві.

11 липня генпрокурор своїм наказом ліквідував чотири самостійних структурних підрозділи Генпрокуратури, серед яких департамент спеціальних розслідувань, і створив два управління, в тому числі однойменне.

Горбатюк таким чином очолив Управління спеціальних розслідувань.

Генпрокуратура неодноразово висловлювала йому претензії про затягування розслідування справ Майдану.

Пізніше Горбатюк заявив, що ГПУ з 17 липня розпочне проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Тоді начальник слідчого управління звертав увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест героям Небесної Сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці.