Дружина Луценка пояснила, чому її немає в санкційному списку Росії

Дружина генпрокурора, представник президента у парламенті Ірина Луценко вважає, що її немає у санкційному списку Росії, бо вона є претендентом на чергового політв’язня Кремля.

Про це вона сказала, відповідаючи на відповідне питання "112 Україна".

"Я думаю, що представництво Луценків достойне в цьому списку. Ми обговорювали це питання на сімейній раді. Я думаю, що Путін мене заманює туди, показуючи, що ніби я не в списку. Я так розумію, що я там претендент на політичного в’язня", - усміхнулася Луценко.

Вона також додала, що буде "вести себе достойніше, ніж перший номер фракції "Батьківщина" Надія Савченко, яка відголодувала, яка стала політичним в’язнем, а потім вирішила взірвати український парламент".

"Це жарт з моєї сторони. Я спеціально тролю ці списки, для того, щоб зрозуміти, що мета Росії інша. Її мета втягнути українців і українське внутрішнє середовище до обговорення не тих актуальних питань, які би українці повинні ставити перед собою", - сказала Луценко.

За її словами, наразі актуальне питання для України – це незаконні вибори в ОРДЛО.

Нагадаємо, 1 листопада Росія запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб з України. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

До списку санкцій потрапили син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради, і різні високопосадовці.

Є у списку і генпрокурор Юрій Луценко, хоча його дружини Ірини, яка є нардепом і представником президента у Верховній Раді, у списку немає.

Санкцій проти президента України не запроваджували.

Луценко зізнався, що перевіряв, чи є він у санкційному списку і що "із задоволенням побачив, що є".

Генпрокурор також заявляв, що здивувався, що поруч з ним немає у списку його дружини і обіцяв запитати у неї, чому так сталося.