Луценко подав Порошенку заяву про відставку

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Середа, 7 листопада 2018, 15:46

Генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.  

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. 

"Так, сьогодні нещодавно (у середу - ред.) подав президенту заяву", - сказала вона.

"Українська правда" звернулася до Адміністрації президента із питанням, чи отримав глава держави цю заяву, але в АП сказали, що Порошенко полетів з візитом до Фінляндії і перебуватиме там два дні.

6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Таке рішення він прийняв в зв'язку із критикою правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. 

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня", - сказав він.    

Луценко заявив, що не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

В той же день віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна  коаліція не підтримує відставку.

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

У середу в Центрі протидії корупції нагадали Луценку, що першим його заяву на звільнення повинен розглянути президент Петро Порошенко.

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Олександр Шумілін, УП
Теми: Порошенко Луценко
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