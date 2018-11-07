У Росії Гриба залишили під арештом до весни

Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря суду Олену Катькало.

За її словами, арешт продовжено до 24 квітня 2019 року.

Зазначається, що розгляд справи по суті відбудеться 15 листопада об 11:00 мск.

Як повідомлялося, 2 листопада засідання суду про продовження запобіжного заходу політв'язню Кремля Павлу Грибу, який був викрадений у Білорусі і арештований за звинуваченням у підготовці до теракту у Росії, перенесли через відсутність перекладача з української мови.

Північно-Кавказький окружний військовий суд відправив справу Павла Гриба на доопрацювання.

Згодом повідомлялося, що суд у Ростові-на-Дону знову почне розгляд справи українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого Росією в сприянні тероризму.

Двадцятирічному українському в'язню інкримінують "схиляння до теракту". За версією обвинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса, з яким познайомився у 2013 році, схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.

Гриб не визнає обвинувачень.

Російський суд розпочав розгляд кримінальної справи проти Гриба 3 липня. Тоді повідомлялось, що засідання будуть закритими.

Однак пізніше стало відомо, що судитимуть українця таки у відкритому режимі.

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я. В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.