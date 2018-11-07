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Україна висловила протест Росії через продовження арешту політв’язня Гриба

Середа, 7 листопада 2018, 19:22
Україна висловила протест Росії через продовження арешту політв’язня Гриба

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням російського суду продовжити тримання під вартою українського політв’язня Павла Гриба.

Про це речниця українського МЗС Мар’яна Беца на писала у Twitter.

"Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", — заявила вона.

Суд в РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я. В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Українська правда
Теми: політв'язніМЗСРосія
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