США закликали жителів окупованого Донбасу бойкотувати "вибори" бойовиків

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Середа, 7 листопада 2018, 22:35

Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори", які 11 листопада бойовики хочуть влаштувати на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба посольства Сполучених Штатів.

"В той час як Україна робить позитивні кроки щодо зміцнення миру, Росія роздмухує конфлікт, організовуючи бутафорські "вибори". Жителям східної України слід бойкотувати ці "вибори", які не відповідають ні мінським угодам, ні українському законодавству", - йдеться у зверненні американських дипломатів.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей  на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть мінським угодами.

Українська правда
Теми: ОРДЛО США
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