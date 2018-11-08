США: Кремль вже помазав нових ватажків ОРДЛО

Сполучені Штати Америки вимагають, щоб Росія скасувала так звані "вибори" на непідконтрольній території Донбасу.

"Це фарс, оскільки Кремль вже помазав ватажків, які служитимуть йому в якості власних ставлеників в так званих "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні посольства США.

Раніше посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори", які 11 листопада бойовики хочуть влаштувати на окупованій частині Донбасу.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть мінським угодами.