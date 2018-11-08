США: Кремль вже помазав нових ватажків ОРДЛО

4415 переглядів
Четвер, 8 листопада 2018, 14:38

Сполучені Штати Америки вимагають, щоб Росія скасувала так звані "вибори" на непідконтрольній території Донбасу.    

"Це фарс, оскільки Кремль вже помазав ватажків, які служитимуть йому в якості власних ставлеників в так званих "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні посольства США.

Раніше посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори", які 11 листопада бойовики хочуть влаштувати на окупованій частині Донбасу.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей  на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть мінським угодами.

Українська правда
Теми: США Донбас
powered by lun.ua
По темі
Невідомий розстріляв людей в каліфорнійському барі: 13 загиблих 8 листопада 2018, 14:04
Білий дім вшанував жертв комунізму, в тому числі Голодомору 8 листопада 2018, 07:51
Трамп звинуватив CNN в публікації фейків і назвав за це "ворогами народу" 8 листопада 2018, 03:06
Усі новини
Головні новини
Скандал із сексуальними домаганнями: поліція перевіряє свого чиновника
МВС ввело пільги на житло для поліцейських
Рада легалізувала "євробляхи"
Україні пропонують офіційно відмовитися від Криму заради Донбасу - Марчук
Усі новини
світ

10 неймовірних фактів про Антарктику

Культура

Мартін Лютер у житті та мистецтві