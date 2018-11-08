Працівниця мережі магазинів в ОРДО здала власника та уникла суду

Cуд звільнив від кримінальної відповідальності співробітницю мережі супермаркетів "Обжора", яку підозрювали у фінансуванні тероризму через роботу магазинів на окупованій Донеччині.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського райсуду Києва від 1 листопада.

Звільнити Муртазіну Олену Каримівну просила прокуратура Києва. Суд клопотання задовольнив.

Наразі у реєстрі відсутнє повне рішення з мотивацією та фабулою справи, однак зазначено, що підставою для звільнення жінки стала ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу.

У цій статті йдеться, що звільнити можна підозрюваного, який до притягнення до відповідальності добровільно повідомив про свою діяльність або сприяв припиненню злочину.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець підтвердила "Українській правді", що Олена Муртазіна фігурувала у справі щодо мережі супермаркетів "Обжора".

За версією правоохоронців, магазини працюють в окупованій Донецькій області та сплачують бойовикам "податки".

Як пояснила речниця прокуратури, звільнена Муртазіна була лише найманим працівником.

"Окрім того, що вона добровільно звернулась (із повідомленням про злочин – УП), вона сприяла слідству у встановленні організатора та власника цієї мережі. Обвинувальний акт стосовно цієї особи (власника – УП) скеровано до суду", – підкреслили у прокуратурі.

Ім’я власника мережі у прокуратурі не повідомляють.

Однак за даними судового реєстру, восени суд почав розглядати справу іншої фігурантки справи Бурун Євгенії Павлівни. У ЗМІ її раніше називали екс-гендиректором мережі супермаркетів.

У 2015 році донецькі журналісти повідомляли, що у депутати Київської облради балотується В'ячеслав Соболєв, нібито власник мережі магазинів "Обжора", які й досі працюють в окупованому Донецьку.

Пізніше він заявив, що готовий знятися з виборів, але лише після доведення фактів, у яких його звинувачують.

При цьому Соболєв зазначив, що був засновником мережі "Обжора" до 2007 року, а з донькою російського сенатора та магната Шпігеля розвівся два роки тому, "бо обрав Україну".

У БПП "Солідарність" після цього сказали, що їхній кандидат Соболєв буде знятий з виборів.

У кінці 2016 року Служба безпеки повідомила, що затримала одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася терористична організація "ДНР".