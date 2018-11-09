Луценко наступного тижня очікує успіхів СБУ у справі вбивства Гандзюк

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовники вбивства активістки Катерини Гандзюк будуть встановлені, і очікує наступного тижня успіхів СБУ у цьому.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "ТСН".

"У мене як генерального прокурора є серйозна упевненість, що замовника буде встановлено.

Я в голові маю щонайменше три прізвища основних підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк із 12 версій, які були висунуті, у тому числі у співпраці слідства із Катею Гандзюк.

Якщо зараз я вам скажу хоч одне прізвище, я цим не допоможу слідству", - наголосив Луценко.

За його словами, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін поки що відмовляється називати того, хто замовив злочин.

"Але з тих матеріалів, якими я володію, слідство ще декілька днів тому впевнено могло зробити серйозні кроки для затримання замовника", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.

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