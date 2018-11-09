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У ДБР заявили про неможливість нового конкурсу, про який просив Труба

П'ятниця, 9 листопада 2018, 14:03
У ДБР заявили про неможливість нового конкурсу, про який просив Труба

Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.

Про це повідомляє ДБР у Facebook.

На засіданні 7 листопада Зовнішня конкурсна комісія розглядала лист Труби.

Він заявив, що позбавлений можливості ухвалити кадрові рішення через відсутність результатів поліграфу переможців конкурсу та попросив оголосити проведення нового конкурсу.

"Однак члени конкурсної комісії заявили, що у законі немає поняття "новий конкурс", а переможці просили нарешті вирішити їх долю – призначити їх на посади чи дати їм вмотивовані відмови", – пояснила заступниця Труби Ольга Варченко.

Для того, щоб визначитись із кадровими рішеннями, ДБР вирішило провести для усіх кандидатів повторне дослідження на поліграфі.

"8 листопада... ми провели дослідження на поліграфі для усіх 27 переможців конкурсу... Результати цих досліджень знаходяться у нас, відтак тепер немає необхідності вимагати їх від зовнішньої комісії", – додала заступниця Труби.

За словами Варченко, яка наразі виконує обов'язки керівника через його відпустку, після повернення Труби Держбюро зможе призначити переможців конкурсу на посади.

2 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.

Труба додав, через знищення результатів поліграфу в нього відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

В прес-службі ДБР, раніше заявляли, що їм не передали інформацію про кандидатів і не виходить на зв'язок. В бюро навіть не було телефонів кандидатів.

Пізніше Директор ДБР відмовив 27 кандидатам у керівники до ДБР через підозри в зраді й корупції.

Зокрема, комісія відібрала посадовців з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

До складу комісії входило 9 осіб по 3 представника від ВРУ, КМУ та президента Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: ТрубаДБР
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