У ДБР заявили про неможливість нового конкурсу, про який просив Труба

Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.

Про це повідомляє ДБР у Facebook.

На засіданні 7 листопада Зовнішня конкурсна комісія розглядала лист Труби.

Він заявив, що позбавлений можливості ухвалити кадрові рішення через відсутність результатів поліграфу переможців конкурсу та попросив оголосити проведення нового конкурсу.

"Однак члени конкурсної комісії заявили, що у законі немає поняття "новий конкурс", а переможці просили нарешті вирішити їх долю – призначити їх на посади чи дати їм вмотивовані відмови", – пояснила заступниця Труба Ольга Варченко.

Для того, щоб визначитись із кадровими рішеннями, ДБР вирішило провести для усіх кандидатів повторне дослідження на поліграфі.

"8 листопада... ми провели дослідження на поліграфі для усіх 27 переможців конкурсу... Результати цих досліджень знаходяться у нас, відтак тепер немає необхідності вимагати їх від зовнішньої комісії", – додала заступниця Труби.

За словами Варченко, яка наразі виконує обов'язки керівника через його відпустку, після повернення Труби Держбюро зможе призначити переможців конкурсу на посади.

Доповнюється...