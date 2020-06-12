Верховний суд відмовився повертати Трубі крісло глави ДБР
П'ятниця, 12 червня 2020, 15:14
Верховний суд відмовив Роману Трубі в задоволенні позову щодо незаконності його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.
Джерело: ВС
Деталі: Відповідне рішення 12 червня прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Романа Труби до президента України Володимира Зеленського, третя особа – Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що повний текст рішення у справі № 9901/36/20 (адміністративне провадження № П/9901/36/20) буде виготовлено протягом п’яти днів.
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Передісторія:
- 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
- 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. директора бюро нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
- Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
- 28 січня Труба повідомив, що оскаржує своє звільнення в суді.
Українська правда