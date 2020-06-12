Верховний суд відмовився повертати Трубі крісло глави ДБР

Верховний суд відмовив Роману Трубі в задоволенні позову щодо незаконності його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: ВС

Деталі: Відповідне рішення 12 червня прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Романа Труби до президента України Володимира Зеленського, третя особа – Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що повний текст рішення у справі № 9901/36/20 (адміністративне провадження № П/9901/36/20) буде виготовлено протягом п’яти днів.

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Передісторія: