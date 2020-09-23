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НАБУ завершило розслідування щодо "правої руки Труби"

Середа, 23 вересня 2020, 11:43
НАБУ завершило розслідування щодо правої руки Труби

САП і НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини, підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря 150 тис. доларів ексдиректору ДБР Роману Трубі.

Джерело: пресслужба НАБУ і САП

Дослівно: "В ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець ГПУ за посередництва свого спільника вимагав зі столичного забудовника 150 тис. доларів за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР.

Вказані кошти начебто мали передаватися директору ДБР, однак такого наміру у експрацівника прокуратури не було".

Деталі: Щербину та його спільника викрили 3 грудня 2019 року одразу після отримання першої частини коштів - 75 тис. доларів.

Крім того, під час обшуку у колишнього чиновника ГПУ виявили пістолет "Vzor 70", який зберігався без дозволу.

Дії соратника колишнього керівника ДБР Романа Труби кваліфікували за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 ККУ.

Наразі досудове розслідування у справі завершили. Підозрюваному та його адвокатам відкрили матеріли справи для ознайомлення, після чого обвинувальний акт скерують до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Водночас, матеріали щодо його спільника виділили в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває.

Предісторія:

  • САП повідомила, що у Києві викрили ексслужбовця ГПУ, який за 150 тисяч доларів "обіцяв" закрити справу проти столичного забудовника. Пізніше стало відомо, що мова йде про Ігоря Щербину.
  • Слідством встановлено, що Щербина за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника 150 тисяч доларів начебто для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР стосовно цієї компанії.
  • Труба заявив, що про затримання свого "колишнього колеги з ГПУ" дізнався з новин, і запевнив, що до жодного криміналу не причетний.
  • 3 грудня президент Володимир Зеленський у своєму пості в Facebook використав підозру Щербині (щодо нього вжив термін "права рука" Труби) як ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво ДБР.  
  • Того ж дня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за президентський законопроєкт, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
  • 27 грудня Зеленський звільнив Трубу і призначив замість нього тодішню нардепку "Слуги народу" голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову (згодом Венедіктова стала генпрокурором).

Знати більше: "Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР"

Українська правда

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Теми: ДБРТрубаАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний судхабар
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