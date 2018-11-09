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Скандал із домаганням студентки: контролювати справу буде військова прокуратура

П'ятниця, 9 листопада 2018, 14:52

Процесуальне керівництво в розслідуванні справи за заявою від імені Наталії Бурейко щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.

Про це "Українській правді" повідомила 9 листопада речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"Генеральною прокуратурою було прийнято рішення визначити процесуальне керівництво за військовою прокуратурою", – сказала речниця столичної прокуратури.

На уточнюючі запитання Масимець попросила не шукати конспірологію та запевнила, що військовою прокуратурою буде забезпечено належне та ефективне процесуальне керівництво.

Крім цього джерела "Української правди" в прокуратурі повідомляють, що сам Варченко також звернувся до правоохоронців із заявою, за якою було відкрито ще одне кримінальне провадження.

Як повідомлялось, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки. Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

Валентина Романенко, УП
Теми: скандалпрокуратураСБУ
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