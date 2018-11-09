Труханова таки почали судити в рідних краях

Малиновський райсуд Одеси прийняв до розгляду справу міського голови Одеси Геннадія Труханова про заволодіння коштами місцевого бюджету.

Про це повідомила прес-служба суду.

Разом із мером у як обвинувачені у провадженні проходять ще 7 осіб. Зокрема, його заступник Павло Вугельман, голова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор, його заступник Володимир Радіонов та троє директорів фірм-фігурантів.

"Порадившись у нарадчій кімнаті, колегія суддів призначила справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні", – додали в суді.

Перше засідання по суті призначене на 15:20 14 листопада.

фото: "Думская"

Як повідомив "Українській правді" адвокат Труханова Олександр Лисак, клопотання, які подавав захист, суд не задовольнив.

Зокрема, адвокати просили скасувати арешт коштів, які нібито були привласнені, змінити запобіжний захід для деяких фігурантів з застави на особисте зобов'язання, повернути заставу.

Крім того, за словами Лисака, "прокурор відмовився від цивільного позову".

Йдеться про позов до обвинувачених на 185 мільйонів.

Водночас, прокурор Валентин Мусіяка наголосив у коментарі УП заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

За словами прокурора, САП не відмовлялась від позову, а "клопотала про залишення без розгляду".

Мусіяка не став пояснювати, чому обвинувачення вирішило так вчинити, заявивши, що це право прокурора.

5 жовтня до суду Одеси скерували справу проти одеського мера Геннадія Труханова, ще кількох посадовців Одеської міськради та підприємців.

САП просила направити справу на розгляд у Київ, однак Верховний суд відмовив у переведенні.

За даними слідства, вони з липня до грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн з місцевого бюджету, купивши будівлю збанкрутілого заводу "Краян" в Одесі за завищеною вартістю.

Про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомили 13 лютого 2018 року.

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