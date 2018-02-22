НАБУ показало схему розкрадання у справі Труханова

Слідство у справі заволодіння коштами вважає, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".

Про це йдеться в схемі ймовірного злочину, яку опублікувало Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у першій половині 2016 року Труханов домовився з фактичними контролерами товариств "UAB Naster", "VALTON GROUP LP" та "Девелопмент Еліт" про заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

Крім того, на переконання детективів, на початку жовтня 2016 року до оборудки залучили оцінщика, який визначив наперед встановлену та завідомо завищену вартість будівлі "Краяну" в сумі 185 млн грн.

Керівник підприємства-оцінщика "Брокбізнесконсалт" раніше притягувався до відповідальності за службову недбалість.

"Слідство вважає, що учасники корупційної схеми донесли депутатам міської ради завідомо неправдиву інформацію про невідкладність розгляду питання щодо придбання приміщення, обумовлену нібито необхідністю подання документів у визначені строки", – зазначають в НАБУ.

Зокрема, одеських депутатів нібито запевнили, що ціна на приміщення є об’єктивною та належно перевіреною, витрати на купівлю – економічно обґрунтованими, а власне мер Труханов повідомив депутатам, що проект спільно фінансується з місцевого та державного бюджетів.

НАБУ зазначає, що всі ці твердження, які доносились до депутатів, не відповідають дійсності.

Таким чином, як вважає слідство, фігуранти справи забезпечили ухвалення міськрадою рішення про придбання приміщень колишнього заводу за завідомо завищеною ціною.

За даними слідства, "Девелопмент Еліт", яке і продало міськраді приміщення, намагалось вивести отримані кошти на рахунки ймовірно фіктивної компанії "А Моторс Плюс", керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

В рішеннях суду у цій справі зазначається, що "Девелопмент Еліт" уклало з "А Моторс Плюс" договір на поставку зернозбиральних комбайнів на загальну суму 183 708 000 грн. Але слідство встановило, що компанія-постачальник відповідної діяльності не здійснювало, а договір був фіктивним.

В результаті, НАБУ та САП встигли накласти арешт на кошти ще до того, як вони були переведені на рахунки "А Моторс Плюс".

Роль заступника міського голови Павла Вугельмана у схемі розкрадання, на думку слідства, полягала в залучені до злочину посадовців міськради. А голова комісії з питань комунальної власності Василь Шкрябай надавав позитивну оцінку та виносив проект рішення про купівлю на позачергову сесію.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.