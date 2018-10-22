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Справу Труханова залишили в суді Одеси

Понеділок, 22 жовтня 2018, 17:43

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.

Про це повідомив "Українській правді" адвокат Труханова Олександр Лисак.

За його словами, суддя зачитав резолютивну частину ухвали, в якій не повідомляється про причини такого рішення.

Повний текст очікується у середу, 24 жовтня.

5 жовтня до суду Одеси скерували справу проти одеського мера Геннадія Труханова, ще кількох посадовців Одеської міськради та підприємців.

10 жовтня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до Верховного суду клопотання про визначення іншої підсудності.

16 жовтня прес-служба Малиновського районного суду Одеси повідомила, що до них надійшов обвинувальний акт у відношенні Одеського міського голови та інших посадових осіб.

Підготовче судове засідання відбудеться о 14 годині 26 жовтня.

За даними слідства, вони з липня до грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн з місцевого бюджету, купивши будівлю збанкрутілого заводу "Краян" в Одесі за завищеною вартістю.

Про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомили 13 лютого2018 року.

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Українська правда

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Теми: ТрухановпрокуратураОдесасудВерховний суд
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