Садовий прокоментував аудіо, на якому звинувачує Гандзюк у корупції

В мережі опублікували аудіозапис, на якому мер Львова та керівник партії "Самопоміч" Андрій Садовий різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Садовий визнав, що запис реальний, та опублікував вибачення у Facebook.

Скандальне аудіо з’явилось на сайті "Інформатор" у п’ятницю ввечері.

"Це є стерва ... Вона причетна до розвалу "Самопомочі" ... З неї ліплять лідера, а вона є тією людиною, що організовує усі ті корупційні схеми", - говорить Садовий на записі.

"Щодо запису. Голос мій", - пише у Facebook мер Львова.

Він спробував пояснити свою критику в бік Гандзюк емоціями.

"Моя реакція була емоційною і неадекватною після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я і отримав інформацію, про яку йде мова на записі. Запис від 27 серпня 2018 року. Шкодую, що тоді так висловлювався і приношу вибачення тим, кого це зараз стосується", - написав Садовий.

Він додав, що із загиблою активісткою особисто знайомим не був, а також доказів, які би підтверджували факти корупції в її діях він так і не отримав.

"Вітаю пана Луценка з "вдалою спецоперацією". Вам вдалось тимчасово відвести увагу від замовників вбивства", - резюмував Садовий.

На такий закид Садового Луценко відповів в прямому ефірі канала "Прямий".

"Всім очевидно двійне дно пана Садового" - зазначив генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи зміст "злитого" аудіозапису та публікацію керівника "Самопомочі".

Генпрокурор також висловив сподівання, що всім словам та заявам Садового на адресу Катерини Гандзюк оцінку дадуть виборці на наступних виборах.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.