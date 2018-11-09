Садовий прокоментував аудіо, на якому звинувачує Гандзюк у корупції
В мережі опублікували аудіозапис, на якому мер Львова та керівник партії "Самопоміч" Андрій Садовий різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Садовий визнав, що запис реальний, та опублікував вибачення у Facebook.
Скандальне аудіо з’явилось на сайті "Інформатор" у п’ятницю ввечері.
"Це є стерва ... Вона причетна до розвалу "Самопомочі" ... З неї ліплять лідера, а вона є тією людиною, що організовує усі ті корупційні схеми", - говорить Садовий на записі.
"Щодо запису. Голос мій", - пише у Facebook мер Львова.
Він спробував пояснити свою критику в бік Гандзюк емоціями.
"Моя реакція була емоційною і неадекватною після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я і отримав інформацію, про яку йде мова на записі. Запис від 27 серпня 2018 року. Шкодую, що тоді так висловлювався і приношу вибачення тим, кого це зараз стосується", - написав Садовий.
Він додав, що із загиблою активісткою особисто знайомим не був, а також доказів, які би підтверджували факти корупції в її діях, він так і не отримав.
"Вітаю пана Луценка з "вдалою спецоперацією". Вам вдалось тимчасово відвести увагу від замовників вбивства", - резюмував Садовий.
На такий закид Садового Луценко відповів в прямому ефірі канала "Прямий".
"Всім очевидне подвійне дно пана Садового", - зазначив генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи зміст "злитого" аудіозапису та публікацію керівника "Самопомочі" в соцмережі.
Генпрокурор також висловив сподівання, що всім словам та заявам Садового на адресу Катерини Гандзюк оцінку дадуть громадяни на наступних виборах.
Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.
Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.