Садовий прокоментував аудіо, на якому звинувачує Гандзюк у корупції

В мережі опублікували аудіозапис, на якому мер Львова та керівник партії "Самопоміч" Андрій Садовий різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Садовий визнав, що запис реальний, та опублікував вибачення у Facebook.

Скандальне аудіо з’явилось на сайті "Інформатор" у п’ятницю ввечері.

"Це є стерва ... Вона причетна до розвалу "Самопомочі" ... З неї ліплять лідера, а вона є тією людиною, що організовує усі ті корупційні схеми", - говорить Садовий на записі.

"Щодо запису. Голос мій", - пише у Facebook мер Львова.

Він спробував пояснити свою критику в бік Гандзюк емоціями.

"Моя реакція була емоційною і неадекватною після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я і отримав інформацію, про яку йде мова на записі. Запис від 27 серпня 2018 року. Шкодую, що тоді так висловлювався і приношу вибачення тим, кого це зараз стосується", - написав Садовий.

Він додав, що із загиблою активісткою особисто знайомим не був, а також доказів, які би підтверджували факти корупції в її діях, він так і не отримав.

"Вітаю пана Луценка з "вдалою спецоперацією". Вам вдалось тимчасово відвести увагу від замовників вбивства", - резюмував Садовий.

На такий закид Садового Луценко відповів в прямому ефірі канала "Прямий".

"Всім очевидне подвійне дно пана Садового", - зазначив генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи зміст "злитого" аудіозапису та публікацію керівника "Самопомочі" в соцмережі.

Генпрокурор також висловив сподівання, що всім словам та заявам Садового на адресу Катерини Гандзюк оцінку дадуть громадяни на наступних виборах.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.