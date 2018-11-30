Мюллер може винести нові звинувачення Манафорту

Спецпрокурор Роберт Мюллер розглядає можливість винесення нових звинувачень проти екс-глави передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє MSN, передає "Голос Америки".

Зазначається, що про можливість нових звинувачень прокурори повідомили федеральному судді у п'ятницю.

Юрист команди обвинувачення, Ендрю Вейсманн, заявив, що прокурори розглядають можливість проведення повторного судового слухання за тими звинуваченнями, за якими журі присяжних не винесло спільного рішення протягом попередніх слухань.

"Суддя Емі Джексон вказала урядові розкрити більше деталей про звинувачення у дачі неправдивих свідчень проти Манафорта", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, суддя призначила 5 березня попередньою датою визначення покарання в справі Манафорта, яка розглядається в суді Вашингтона, повідомляє CNN.

"Навіть після того, як Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, він продовжував брехати", - заявили прокурори команди Мюллера.

Підкреслюється, що 7 грудня прокурори мають надати детальніші пояснення своїх звинувачень щодо дачі неправдивих свідчень.

"Юристи Манафорта матимуть час до січня, щоб відповісти. Судові слухання з цього питання ймовірно відбудуться наприкінці січня", - пише "Голос Америки".

Манафорт заперечує звинувачення у дачі брехливих свідчень.

Раніше прокурори заявили, що Манафорт порушив умови досудової угоди зі слідством по справі, яка загрожує йому ув'язненням до 10 років.

Як повідомлялось, окружний суддя США призначив дату вироку для Пола Манафорта на 8 лютого 2019 року. Суд планує винести вирок щодо Манафорта у рамках першого судового процесу, де його звинувачують у банківському шахрайстві та ухилянні від сплати податків.

У серпні журі присяжних визнало Манафорта винним за 8 із 18 пунктів обвинувачення, включно з податковими махінаціями, порушенні банкового законодавства і приховуванні рахунків в іноземних банках.