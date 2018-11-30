Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мюллер може винести нові звинувачення Манафорту

П'ятниця, 30 листопада 2018, 23:19

Спецпрокурор Роберт Мюллер розглядає можливість винесення нових звинувачень проти екс-глави передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє MSN, передає "Голос Америки".

Зазначається, що про можливість нових звинувачень прокурори повідомили федеральному судді у п'ятницю. 

Юрист команди обвинувачення, Ендрю Вейсманн, заявив, що прокурори розглядають можливість проведення повторного судового слухання за тими звинуваченнями, за якими журі присяжних не винесло спільного рішення протягом попередніх слухань.

"Суддя Емі Джексон вказала урядові розкрити більше деталей про звинувачення у дачі неправдивих свідчень проти Манафорта", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, суддя призначила 5 березня попередньою датою визначення покарання в справі Манафорта, яка розглядається в суді Вашингтона, повідомляє CNN.

"Навіть після того, як Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, він продовжував брехати", - заявили прокурори команди Мюллера.

Підкреслюється, що 7 грудня прокурори мають надати детальніші пояснення своїх звинувачень щодо дачі неправдивих свідчень.

"Юристи Манафорта матимуть час до січня, щоб відповісти. Судові слухання з цього питання ймовірно відбудуться наприкінці січня", - пише "Голос Америки".

Манафорт заперечує звинувачення у дачі брехливих свідчень.

Раніше прокурори заявили, що Манафорт порушив умови досудової угоди зі слідством по справі, яка загрожує йому ув'язненням до 10 років.

Як повідомлялось, окружний суддя США призначив дату вироку для Пола Манафорта на 8 лютого 2019 року. Суд планує винести вирок щодо Манафорта у рамках першого судового процесу, де його звинувачують у банківському шахрайстві та ухилянні від сплати податків.

У серпні журі присяжних визнало Манафорта винним за 8 із 18 пунктів обвинувачення, включно з податковими махінаціями, порушенні банкового законодавства і приховуванні рахунків в іноземних банках.

Теми: Пол МанафортСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США
Трамп помилував Манафорта
Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: