Манафорт порушив досудову угоду зі слідством Мюллера

Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт порушив умови досудової угоди зі слідством по справі, яка загрожує йому ув'язненням до 10 років.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційний документ, оприлюднений у понеділок.

"Пол Манафорт порушив свою угоду з Мін'юстом, збрехавши ФБР та офісу спецпрокурора Мюллера - через 2 місяці після того, як він почав співпрацювати в російському розслідуванні", - йдеться у заяві прокурорів.

Зазначається, що Манафорт брехав "по різних питаннях" - це зафіксовано на трьох сторінках документа, який підписали і сторона обвинувачення, і захист. Тепер суддя має визначити дату винесення вироку.

Водночас сам екс-керівник президентської кампанії Трампа не визнає провини і вважає, що надав правдиву інформацію.

"Команда спецпрокурора Мюллера пообіцяла пізніше надати деталі у справі", - пише CNN.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер очолює розслідування про втручання РФ у президентські вибори в США та щодо можливої змови з урядом РФ кампанії Дональда Трампа.

Як повідомлялось, окружний суддя США призначив дату вироку для Пола Манафорта на 8 лютого 2019 року. Суд планує винести вирок щодо Манафорта у рамках першого судового процесу, де його звинувачують у банківському шахрайстві та ухилянні від сплати податків.

У серпні журі присяжних визнало Манафорта винним за 8 із 18 пунктів обвинувачення, включно з податковими махінаціями, порушенні банкового законодавства і приховуванні рахунків в іноземних банках.