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Мінстець замовив телереклами на 40 млн: найбільше - на 1+1, найдорожче - на "Еспресо"

Субота, 1 грудня 2018, 04:12

Міністерство інформаційної політики України 28 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Сігма УА" рекламних послуг на 39,96 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

"На листопад-грудень замовили створення соціально-важливих інформаційних продуктів і розміщення на телеканалах України, перелік яких наведено у таблиці.

Цільовою аудиторією є люди у віці 18-54 років із міст з населенням 50 тис та більше. Загальний обсяг замовлення складає 4 725 пунктів рейтингу для цільової аудиторії EqTRP по 8 238 - 10 308 грн", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що найбільша сума в 7,84 млн грн припадає на телеканал 1+1.

Водночас розміщення на ньому коштує найдешевше - по 8 238 грн за одиницю EqTRP, як і на телеканалах "ТЕТ", "ПлюсПлюс" та "БИГУДИ" (усі 4 телеканали належать Ігорю Коломойському).

Найдорожче розміщення - на телеканалі "Еспресо ТВ" по 10 308 грн за одиницю EqTRP, але на нього була відведена порівняно невелика сума в 412 тис грн.

 
 
"Наші гроші"

"Юридичне обличчя телеканалу ТОВ "Голдберрі" записане на ТОВ "Астра Фінанс", яким володіють дружина нардепа від "Народного фронту" Миколи Княжицького Лариса та американська компанія "Atmosphere Entertainment, Inc." українця Івана Жеваго.

За даними системи "YouControl", торік партнерами Княжицької в "Астра Фінанс" певний час були Арсеній Яценюк та дружина глави МВС Арсена Авакова Інна", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 40 млн грн.

Київська "Сігма УА" належить Денису Лазуренку, Олександру Горлову і Ярославу Плошку. Останні двоє разом з Олександром Смірновим також володіють ТОВ "Табаско Гроуп" і ТОВ "Табаско Ворлдвайд" (рекламне агентство "Tabasco").

"Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ "Стар Ап" Віктора Лебеди і Володимира Нікітіна.

ТОВ "Медіа Партнерство Баінг" не допустили до аукціону через якусь невідповідність умовам тендерної документації. У протоколі розгляду тендерних пропозицій не вказана конкретна підстава відхилення, фірма в АМКУ не скаржилась", - пишуть "Наші гроші".

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінстецьтелебаченняреклама
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