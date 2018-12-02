Стримати агресію РФ може військово-морська присутність Німеччини і союзників - Порошенко

Для стримування російської агресії Україна потребує збільшення військово-морської присутності Німеччини та союзників у Чорному морі.

Про це в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що Україні "потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії".

"Агресивні дії Росії є неприйнятними. Міжнародне співтовариство та об'єднана Європа мають посилити тиск на РФ. Нам потрібна збільшена військово-морська присутність Німеччини та союзників у Чорному морі як стримуючий фактор для Росії", - заявив він.

"Ми повинні зупинити "Північний потік-2". Ми повинні вже зараз думати про нові санкції", - додав президент.

Також, за словами Порошенка, припинення чи продовження військових дій в Україні залежить від країни-агресора, яка розпочала війну проти нашої держави.

"Все залежить від Росії - країни, яка веде гібридну війну проти України. Наша країна ніколи не провокувала жодної військової ескалації. Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни. Це не Україна вкрала частину суверенної території іншої держави, а РФ. Ніколи не слід забувати, що російські регулярні війська вже перебувають на українській землі. Вони порушили нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і Донбас. Вони продовжують вбивати українців", - заявив Порошенко.

Він додав, що останній інцидент у Керченській протоці доводить, що Росія не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України.

За словами Порошенка, "настав час для реакції проти Росії", яка була після випадку в британському Солсбері, де російського колишнього шпигуна Скрипаля та його доньку було важко поранено нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

"Я вважаю, що зустріч Європейської Ради у Брюсселі у грудні стане своєчасною можливістю розглянути ситуацію, основану на принципі солідарності та єдності з Україною", - підкреслив Порошенко.

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