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Порошенко: Росія продовжує повзучу анексію України

Неділя, 2 грудня 2018, 01:15
Порошенко: Росія продовжує повзучу анексію України

Росія продовжує анексувати Україну, а російські військові перестали приховувати своє перебування на окупованих територіях України.

Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, повідомляє Укрінформ.

"Вперше після нападів 2014 року російські солдати більше не ховаються, вони діють при світлі дня на наших окупованих ними територіях, вони продовжують повзучу анексію України з чіткою метою знищення всієї нашої державної структури. Немає жодних доказів моєї запланованої спроби використати кризу для виборчих цілей", - заявив він.

"Український суверенітет та територіальна цілісність поставлені на карту. Єдине можливе рішення полягає в тому, що Путін іде з наших територій і, нарешті, залишає нас у спокої", - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що Росія продовжує посилювати напруження та нарощувати озброєння біля кордонів нашої країни.

"У росіян напоготові сотні літаків і танків поряд з нашими кордонами. Наші вимоги добре відомі, ми сформулювали їх разом з Францією та Німеччиною. Ми вимагаємо дотримання Мінських угод, щоб забезпечити беззаперечне припинення вогню. Ми вимагаємо, щоб "блакитні шоломи" ООН взяли на себе функцію миротворчих сил у незаконно окупованих регіонах. Ми вимагаємо звільнення наших ув'язнених. На жаль, замість надання позитивних відповідей на наші законні запити, Москва вирішила посилити напругу", - зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України. 

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоРосіяВоєнний стан
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