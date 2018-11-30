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Дату об’єднавчого собору УПЦ обіцяють назвати наступного тижня

П'ятниця, 30 листопада 2018, 20:13

Наступного тижня стане відомо, коли відбудеться об’єднавчий собор єдиної Української православної церкви.

Про це повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, пише "Громадське".

"Я думаю, що ми дізнаємося про це на початку, може в середині наступного тижня. Бо ми очікуємо повідомлення від Вселенського патріарха про запропоновану дату. І тоді вже українські єпископи зберуться для того, щоби обрати предстоятеля (єдиної УПЦ — ред.)", — сказав він.

Павленко наголосив, що об’єднавчий собор точно пройде в грудні. Після цього, за його словами, залишиться одне питання.

"Воно символічне, воно дуже важливе. Це питання, щоби Вселенський патріарх очолив службу в Константинополі, щоби було співслужіння (з предстоятелем української церкви — ред.). І після того буде надано томос", — резюмував радник президента.

Ввечері 29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

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"Українська правда" в Threads

Теми: томосцерква
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