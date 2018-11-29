Крок до томосу: Константинополь підготував конституцію для української церкви

Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію для української церкви.

Про це йдеться у повідомленні Вселенського патріархату.

"К контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії церкві України, і в очікуванні випуску Патріаршого та Синодального томосу, Святий і Священний синод підготував конституційну хартію української церкви", - йдеться в рішенні синоду, опублікованому ввечері 29 листопада.

При цьому Синод Вселенського патріархату не оголосив дату проведення в Україні Об'єднавчого собору.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.