Крок до томосу: Константинополь підготував конституцію для української церкви

1669 переглядів
Четвер, 29 листопада 2018, 19:59

Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію для української церкви.

Про це йдеться у повідомленні Вселенського патріархату.

"К контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії церкві України, і в очікуванні випуску Патріаршого та Синодального томосу, Святий і Священний синод підготував конституційну хартію української церкви", - йдеться в рішенні синоду, опублікованому ввечері 29 листопада.

При цьому Синод Вселенського патріархату не оголосив дату проведення в Україні Об'єднавчого собору.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: томос церква
powered by lun.ua
По темі
В очікуванні томосу: у Кабміні розповіли про подальшу долю Почаївської лаври 28 листопада 2018, 19:04
Константинополь розпустив Архієпископство РПЦ в Західній Європі 28 листопада 2018, 06:46
Новини дня: арешт українських моряків, воєнний стан, початок синоду щодо томосу для України 27 листопада 2018, 22:48
Усі новини
Головні новини
Крок до томосу: Константинополь підготував конституцію для української церкви
Трамп скасував зустріч з Путіним через українських моряків
Через воєнний стан заборонили місцеві вибори в 10 областях
У центрі Києва з'явиться сквер Павла Шеремета: згоду дала комісія Київради
Усі новини
здоров'я

Коли електронні "лікарняні" повністю замінять паперові

здоров'я

Біг і груди. Навіщо жінкам носити спортивний бюстгалтер