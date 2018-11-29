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Крок до томосу: Константинополь підготував конституцію для української церкви

Четвер, 29 листопада 2018, 18:59
Крок до томосу: Константинополь підготував конституцію для української церкви

Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію (статут) для української церкви.

Про це йдеться у повідомленні Вселенського патріархату.

"В контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії церкві України, і в очікуванні випуску Патріаршого та Синодального томосу, Святий і Священний синод підготував конституційну хартію української церкви", - йдеться в рішенні синоду, опублікованому ввечері 29 листопада.

При цьому Синод Вселенського патріархату не назвав дату проведення в Україні Об'єднавчого собору.

Президент Петро Порошенко оголосив, що було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві. Він додав, що дату проведення Об’єднавчого православного собору незабаром оголосить патріарх Варфоломій.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

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Українська правда

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Теми: томосцерква
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