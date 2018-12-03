За блогера Барабошка внесли 3 мільйони гривень застави

За блогера Олександра Барабошка, якого Печерський райсуд заарештував на 2 місяці, внесли 3 мільйони гривень застави.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Микита Чекман.

"Заставу внесли, чекаємо документи", - сказав він.

Чекман відзначив, що Барабошко вносив не свої кошти – гроші зібрали у соцмережі.

"Був оголошений збір у соцмережі. Різні люди (пожертвували – ред.). Так зібрали ці гроші", - сказав Чекман.

Нагадаємо, 30 листопада Печерський райсуд заарештував Барабошка і призначив заставу 3 мільйони гривень.

29 листопада стало відомо, що політтехнолога Володимира Петрова і Барабошка затримали в рамках розслідування, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.

Вони фігурують у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Кримінальне провадження відкрито за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, у тому числі щодо державного діяча; впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України.

За словами адвоката, Барабошку інкримінують ст. 182. (порушення недоторканності приватного життя), ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ст. 383. (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).



