Суд заарештував блогера Барабошка: застава 3 мільйони

Печерський районний суд Києва обрав блогеру Олександру Барабошку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйона гривень.

Про це повідомляє в п’ятницю "Громадське радіо".

роман грищук

Засідання суду відбувалося в закритому режимі.

Як повідомив "Українській правді" адвокат Микита Чекман, Барабошку інкримінують ст. 182. (порушення недоторканності приватного життя), ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ст. 383. (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

Він, а також затриманий політтехнолог Володимир Петров, фігурують зокрема у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

29 листопада стало відомо, що Петрова і Барабошка затримали в розслідуванні, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.

Кримінальне провадження відкрито за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, у тому числі щодо державного діяча; впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України.