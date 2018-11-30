Суд заарештував блогера Барабошка: застава 3 мільйони

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П'ятниця, 30 листопада 2018, 14:54

Печерський районний суд Києва обрав блогеру Олександру Барабошку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйона гривень.

Про це повідомляє в п’ятницю "Громадське радіо".

 
роман грищук

Засідання суду відбувалося в закритому режимі.

Барабошку раніше повідомили про підозру у порушенні ст. 368 (одержання хабара), ст. 162 (порушення недоторканності житла), ст. 182. (порушення недоторканності приватного життя), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ.

Він, а також затриманий політтехнолог Володимир Петров, фігурують у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

29 листопада стало відомо, що Петрова і Барабошка затримали в розслідуванні, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.

Кримінальне провадження відкрито за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення,  порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, у тому числі щодо державного діяча; впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України.

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Теми: суд
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