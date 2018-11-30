7 пригод "політтехнолога" Петрова і блогера Барабошка

29 листопада у справі про нібито домагання до студентки КПІ Наталії Бурейко правоохоронці затримали "політтехнолога" Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка (він же Крус Крус).

Петрова взяли під домашній арешт. Барабошка заарештували із заставою у 3 млн грн.

Розповідаємо, чим відомий Петров і Барабошко, з ким вони пов’язані, які "замовлення" влади виконували раніше та за що їх судять.

Історія перша. ЖЖ Яценюка, 2009

Вперше в публічному політичному просторі прізвище Володимира Петрова гучно спливло влітку 2009 року. Тоді він був відомим у ЖЖ-просторі під ніком lumpen.

Саме він вів від імені Арсенія Яценюка "Живий журнал".

Скандал трапився, коли на сторінці Петрова в ЖЖ від імені Яценюка з’явився нецензурний коментар на адресу одного з користувачів:

"И вообщем подхожу я к твоей маме и сс* ей в рот. заступишься за мамочку или промолчишь ссікл**ое га**о? Думаю, что ті промолчишь, потому что ві пи***ры московские всегда молчите когда вам правду говоришь! Бхагагагагагага!!!!"

Тоді lumpen просто забув перелогінитись.

Історія друга. "Справа педофілів", 2009

Того ж року, але вже восени, Петров засвітився у так званій "справі педофілів". Він одним з перших опублікував у своєму ЖЖ лист народного депутата Григорія Омельченка до президента Віктора Ющенка, який став поштовхом для так званої "справи педофілів" у дитячому таборі "Артек".

СкрІншот: lumpen.livejournal

Справа коштувала багато нервів тодішнім депутатам від Блоку Юлії Тимошенко Сергію Терьохіну, Руслану Богдану та Віктору Уколову, яких пов’язали з розбещенням дітей в "Артеку".

Депутати категорично спростовували свою причетність, а у жовтні 2011 року справу закрили.

Скандал не пройшов марно для депутатів, а Віктор Уколов після нього навернувся у віру й не виключав, що відмовиться від депутатського мандата.

Зараз Уколов, що тоді працював одним з креативників Юлії Тимошенко, співпрацює з Адміністрацією президента Петра Порошенка.

Історія третя. Одеса, 2012

Восени 2012 року Володимир Петров висував свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради у 133 окрузі в Одесі.

Головна боротьба в цьому окрузі тоді точилась між одіозним кандидатом від Партії регіонів Ігорем Марковим та сином екс-мера Одеси Олексієм Гончаренком.

Восени 2012 року Володимир Петров висував свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради у 133 окрузі в Одесі

Петров разом із вигаданим персонажем у масці, "героїчним помічником Правдаменом" спеціалізувалися на тому, щоб зривати заходи Гончаренку та тролити його небаченими у 2012 році провокаціями та ютуб-роликами. Допомагав їм і ще один член їхньої команди, який пізніше став досить відомим телеведучим, Олексій Дурнєв.

Тоді Вова "Люмпен" запам’ятався навіть не роботою на Маркова, а тим, що у декларації при нульових доходах показав кілька елітних авто.

Історія четверта. Морквина. Яценюк. БТР. Тітушко, 2013

У часи президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Банкову.

Найбільшого розголосу їхня діяльність набула після відомої провокації із морквиною для Яценюка, за яким в той час за не дуже вдале фото закріпилося прізвище "кролик".

Яценюк овоч взяв, нахилився до провокатора і тихо сказав на вухо "Дивись, щоб я тобі цю моркву в ж...пу не засунув"

У березні 2013 року об’єднана опозиція проводила свої не дуже ефективні акції непокори в регіонах під назвою "Вставай, Україно". Перед черговим мітингом у Вінниці до Арсенія Яценюка, який і тоді був лідером "Фронту змін", підійшов Дурнєв і вручив велику морквину "як символ президентської влади".

Яценюк овоч взяв, нахилився до провокатора і тихо сказав на вухо: "Дивись, щоб я тобі цю моркву в ж...пу не засунув".

Сам Арсеній Петрович поклав вину за сплановану операцію проти нього на главу АП Сергія Льовочкіна. Зараз в оточенні останнього переконують, що за наймом "люмпенів" Петрова стояв Андрій Клюєв.

Дурнєв вручив Яценюку велику морквину "як символ президентської влади"

Як би там не було, але після вінницького інциденту Дурнєв і Ко. не заспокоїлись. Під час маршу опозиції у Києві у травні 2013 року за колоною мітингувальників їхав БРДМ-2, на якому сиділи переодягнені в кроликів чоловіки з величезною іграшковою морквиною.

Під час маршу опозиції в Києві у травні 2013 року за колоною мітингувальників їхав БРДМ-2, на якому сиділи переодягнені в кроликів чоловіки з величезною іграшковою морквиною фото: сергій лещенко

Саме навколо цього БРДМа зчинилась сутичка націоналістів, силовиків і "антифашистів" з паралельного мітингу Партії регіонів. Визволяти броньовану машину бігла група молодиків, серед яких був і сумнозвісний Вадим Тітушко, чиє прізвище пізніше стало загальною назвою для усіх "спортсменів", яких залучають до вуличних політичних розбірок.

Історія п’ята. Одеса, 2014

Восени 2014 року після Революції Гідності новообраний президент Петро Порошенко оголосив дострокові парламентські вибори. З цієї нагоди в Одесі знову з’явилася компанія "Люмпена". І знову на дуже показовому окрузі.

Колишній роботодавець Ігор Марков на той момент вже переховувався від українських слідчих у "ДНР", тому команда політичних "супергероїв" з’явилась на окрузі іншого одіозного одесита Сергія Ківалова.

Тоді Ківалов вирвав свій округ з мінімальною перевагою за рахунок двох речей: тотального контролю Окружної виборчої комісії та того, що проти його конкурентів працювала маса технічних кандидатів. Загалом, на 135-му окрузі тоді висувалось 40 людей.

Команда політичних "супергероїв" з’явилась на окрузі іншого одіозного одесита Сергія Ківалова

Серед них були і "друзі" Петрова – Дурнєв і Барабошко. Вони запам’ятались яскравою прес-конференцією у костюмах супергероїв. Тоді Дурнєву (набрав 1,6% голосів) склали компанію Барабошко (0,28%) – в костюмі Супер Маріо, а також Росомаха та Спайдермен.

Історія шоста. Чернігів, 2015

У лютому 2015 року Крус-Барабошко публікує у своєму твітер-акаунті фото з Коломойським та купою гривень.

Скріншот твіта Круса-Барабошко, лютий 2015 року

Що саме зробив Крус для олігарха, знають лише вони вдвох.

Проте наступного разу групу Петрова використали на скандальних довиборах на 205 окрузі у Чернігові – у війні "завгоспа" президента Сергія Березенка та заступника олігарха-губернатора Ігоря Коломойського Геннадія Корбана.

Частиною цієї гри була і кампанія Дурнєва-Барабошка, які також балотувались по цьому округу.

Хто саме найняв "люмпенів", досі достеменно не відомо. Однак основний акцент їхньої роботи тоді був зроблений на тролінгу "маршала Гречки" Корбана. Ходили чутки про роботу "блогерів" на Березенка.

Ці розмови були досить переконливими, оскільки вже були факти про роботу "люмпенів" з новою владою. Зокрема, на початку 2015 року Барабошко став радником іншого друга президента міністра інформполітики Юрія Стеця, який залучав "Крус Круса" до створення "інформаційних військ".

У Чернігові друзі Петрова запам’ятались кількома акціями. Наприклад, роздаванням виборцям моркви великими лопатами – тролили Корбана, який відкрито роздавав продуктові набори.

Після цієї акції Дурнєв і Барабошко пропонували дніпропетровському бізнесмену зняти свою кандидатуру, мовляв, "ми купуємо виборців морквою, ви – гречкою. І те, й інше – неправильно, тому нам усім пора зніматись з виборів".

На початку 2015 року Барабошко (на фото) став радником іншого друга президента міністра інформполітики Юрія Стеця, який залучав "Крус Круса" до створення "інформаційних військ".

Але найбільш пам’ятним моментом для Дурнєва і Барабошка стала зустріч з "радикалами" Ігорем Мосійчуком і Андрієм Лозовим. На черговій розмові кандидата від партії Ляшка з виборцями депутати виволокли "люмпенів" із зали і побили.

Історія сьома. Фейкові домагання, 2018

Усе почалося 7 листопада з Facebook-поста студентки КПІ Наталії Бурейко.

Дівчина опублікувала нібито скріншоти листувань з Олександром Варченком, співробітником Нацполіції, у додатку для знайомств Tinder. Чоловік начебто наполягав на інтимних стосунках, а після відмови погрожував.

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Варченко одразу попросив голову НПУ Сергія Князєва перевірити звинувачення. Бурейко теж звернулася до столичної прокуратури.

Ще не встигли висохнути чорнила на її заяві, як в акаунті дівчини з'явилися вибачення перед Варченком, а попередні пости були видалені. Тим часом за справу взялися в СБУ.

На захист чоловіка стала дружина Ольга Варченко, перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Вона заявила, що пост Бурейко – фейк і провокація проти неї самої.

Справу пов’язують з конфліктом довкола призначень у ДБР, на які ніяк не міг наважитись його керівник Роман Труба.

При призначенні на посаду його називали креатурою секретаря РНБО Олександра Турчинова та нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Однак, як стверджують співрозмовники УП на Банковій, згодом він став "занадто самостійним", через що його намагались через суд звільнити і поставити більш керовану Варченко.

Натомість Труба знайшов нову групу підтримки серед депутатів БПП, які начебто й хотіли "посприяти" йому, дискредитувавши заступницю.

Врешті, у справі про "домагання" до Наталії Бурейко затримали Петрова і Барабошка.

За що судять Барабошка і Петрова?

Справу проти Петрова і Барабошка веде СБУ під наглядом Головної військової прокуратури. Стосується вона не лише скандалу з домаганнями. Про які ще епізоди йдеться, ані правоохоронці, ані захисники не уточнюють, посилаючись на таємницю слідства.

Для того, щоб громадськість і журналісти не дізнались подробиці, обвинувачення навіть попросило обирати запобіжні заходи у закритому режимі. Мовляв, це потрібно для захисту потерпілих та їхніх персональних даних.

Петрову та Барабошку закидають порушення таємниці листування чи телефонних розмов та недоторканності приватного життя, неправдиве повідомлення про злочин зі штучним створенням доказів та вплив на правоохоронця з метою перешкодити його роботі.

Серед іншого, блогерів звинувачують у незаконному зборі, зберіганні та використанні конфіденційної інформації.

Одним із постраждалих є "відомий український журналіст". Його особистими даними начебто теж незаконно цікавились Петров і Барабошко. Однак про кого саме йдеться, чому і як він потрапив під їхній приціл, слідство говорити відмовляється.

Не говорять правоохоронці і про те, яку роль відводять затриманим у "Tinder-скандалі".

Попри таку секретність, прокурор на суді стверджував, що доказів достатньо, а підозри обґрунтовані. Захист наполягав на протилежному.