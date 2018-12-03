Денісова: статус українських моряків передбачає "особливу" модель звільнення

2928 переглядів
Понеділок, 3 грудня 2018, 13:13

Статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, не дозволяє обмінювати їх на злочинців.

Про це 3 грудня заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише "Інтерфакс".

"Є Женевська конвенція про військовополонених, до якої Україна приєдналася і ратифікувала її, вона діє з 1955 року. Там чітко визначено: якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі Російської Федерації", - сказала вона .

За її словами, статус моряків як військовополонених не дозволяє розглядати їх справу в звичайному суді, також їх не можна тримати в СІЗО.

"Це особливий статус, і особлива модель їх звільнення", - додала Денісова.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

Читайте також:

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: омбудсмен Росія Україна моряки полонені
powered by lun.ua
По темі
В РФ розповіли про стан полонених українських моряків 2 грудня 2018, 13:20
Омбудсмен звернулася в поліцію, бо ромів у Києві вигнали з вокзалу 25 жовтня 2018, 12:32
Ягланд: РФ відповідальна за усі порушення прав людини на окупованих територіях 20 жовтня 2018, 20:10
Усі новини
Головні новини
Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування
НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ
ЗСУ почали збори резерву першої черги
Тимошенко підозрює "штучність" воєнного стану і хоче його скорочення
Усі новини
Instagram дня

Львівський їжак вимагає вашу усмішку

здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати