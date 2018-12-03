Денісова: статус українських моряків передбачає "особливу" модель звільнення

Статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, не дозволяє обмінювати їх на злочинців.

Про це 3 грудня заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише "Інтерфакс".

"Є Женевська конвенція про військовополонених, до якої Україна приєдналася і ратифікувала її, вона діє з 1955 року. Там чітко визначено: якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі Російської Федерації", - сказала вона .

За її словами, статус моряків як військовополонених не дозволяє розглядати їх справу в звичайному суді, також їх не можна тримати в СІЗО.

"Це особливий статус, і особлива модель їх звільнення", - додала Денісова.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

Читайте також:

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти