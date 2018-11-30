РФ досі мовчить про місцезнаходження полонених українських моряків – Клімкін

Міністерство закордонних справ Росії досі не надало офіційної інформації про взятих у полон біля Керченської протоки українських моряків.

Про це розповів глава МЗС України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми досі не отримали офіційного повідомлення, де вони знаходяться, від російського МЗС. Тому ми не можемо давати неперевірену інформацію суспільству і родичам", - сказав міністр у п'ятницю ввечері.

"Хоча ще вчора ми спочатку отримали інсайд, що наших офіцерів хочуть вивезти. А потім отримали інсайд, що всіх бажають вивезти. Що вони, власне, і зробили", - додав міністр.

При цьому Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що знаходяться у Москві.

Він зазначив, що українська сторона спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста намагається отримати доступ до полонених моряків.

Клімкін пояснив, що РФ намагається використовувати Керченську протоку як "шлюз", вирішуючи кого через нього пропускати, впливати таким чином на українське азовське узбережжя, впливати на Маріуполь, чинити тиск на економічну діяльність, викликати заворушення.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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