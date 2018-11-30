Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ досі мовчить про місцезнаходження полонених українських моряків – Клімкін

П'ятниця, 30 листопада 2018, 21:57

Міністерство закордонних справ Росії досі не надало офіційної інформації про взятих у полон біля Керченської протоки українських моряків.

Про це розповів глава МЗС України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".   

"Ми досі не отримали офіційного повідомлення, де вони знаходяться, від російського МЗС. Тому ми не можемо давати неперевірену інформацію суспільству і родичам", - сказав міністр у п'ятницю ввечері.

"Хоча ще вчора ми спочатку отримали інсайд, що наших офіцерів хочуть вивезти. А потім отримали інсайд, що всіх бажають вивезти. Що вони, власне, і зробили", - додав міністр.

При цьому Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що знаходяться у Москві.

Він зазначив, що українська сторона спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста намагається отримати доступ до полонених моряків.

Клімкін пояснив, що РФ намагається використовувати Керченську протоку як "шлюз", вирішуючи кого через нього пропускати, впливати таким чином на українське азовське узбережжя, впливати на Маріуполь, чинити тиск на економічну діяльність, викликати заворушення.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Читайте також:  "Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти"

Теми: полоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
полонені
В Україну повернули тіла 19 загиблих у полоні − Котенко
Ердоган пояснив, чому попри позицію РФ віддав командирів з "Азовсталі" Україні
Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: