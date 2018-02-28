КС опублікував рішення про мовний закон "Ківалова-Колесніченка"

Конституційний Суд визнав закон "Про основи державної мовної політики" неконституційним через порушення процедури його ухвалення.

Про це повідомляється в оприлюдненому тексті рішення на сайті суду.

"Конституційний Суд дійшов висновку, що порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення проекту закону №9073 під час його прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради 3 липня 2012 року мали системний характер та істотно вплинули на остаточний результат прийняття закону. Викладене є підставою для визнання закону неконституційним згідно частини першої ст. 152 Конституції України", - зазначається у рішенні суду.

В аналізі матеріалів наголошується, що закон ухвалили за відсутності підготовленого до другого читання проекту закону, висновку комітету щодо нього. Також проект закону включили до порядку денного Верховної Ради без зазначення його повної назви, реєстраційного номера, редакції та ініціаторів внесення.

Крім того у другому читанні не було його обговорення, а народних депутатів позбавили права на розгляд поданих ними поправок та пропозицій.

Також у КС згадали блокування народними депутатами виступаючих, фізичне перешкоджання голосування та кнопкодавство під час ухвалення проекту закону. На основі цих обставин КС визнав мовний закон неконституційним.

Як відомо, цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для заяв про "утиски прав російськомовногонаселення в Криму".

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

28 лютого 2018 року Конституційний суд виніс рішення щодо закону "Про основи державної мовної політики". КС визнав його неконституційним.