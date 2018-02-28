КС визнав мовний закон "Ківалова-Колесніченка" неконституційним

Конституційний суд виніс рішення щодо закону "Про засади державної мовної політики".



Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті КС.

"28 лютого на пленарному засіданні Великої палати Конституційного Суду України було ухвалено Рішення Конституційного Суду України № 2-р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики", – йдеться в повідомленні.

Наразі не уточнюється, яке саме рішення було прийнято.



У прес-службі КС "Українській правді" пояснили, що рішення ухвалено та готується до оприлюднення на сайті.

Водночас джерела УП в Конституційному суді підтверджують, що КС визнав закон про "Про основи державної мовної політики" неконституційним.

Депутат Київської міської ради представник ВО "Свобода" Олег Бондарчук, який представляв вказане подання в суді, також повідомляє, що КС визнав мовний закон неконституційним.

"Закон Ківалова-Колісніченка визнано неконституційним! Дякую всім депутатам хто підписав це подання до Конституційного суду, яке я мав честь представляти в КСУ разом з Іриною Фаріон та Леонідом Ємцем", – пише він у Facebook.

Про це також пише ще один "свободівець" - Андрій Іллєнко.

Конституційний суд розпочав розгляд конституційності закону Ківалова- Колесніченка "Про засади державної мовної політики" у листопаді 2016 року.

Як відомо, цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для заяв про "утиски прав російськомовного населення в Криму".

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.