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Член Меджлісу розповів, що ФСБ тисне на нього через родичів у Криму

Понеділок, 3 грудня 2018, 17:56

В окупованому Криму співробітники ФСБ Росії прийшли у будинок, в якому проживає хворий 85-ти річний батько та інші родичі члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, і викликали на черговий допит двох його сестер.

Інформацію про це Барієв, що зараз проживає у Києві, опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"В окупованому Криму до моїх близьких родичів (тато - 85 років, інвалід із 17-річним стажем, переніс три інсульти, моторна афазія, і дві сестри) знову навідалися ФСБешники. Черговий раз запросили сестер на допит до слідчого ФСБ", - розповів він.

Барієв впевнений, що таким чином ФСБ намагається чинити тиск на нього через те, що тисячі людей приєднуються до Міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом.

"Не чіпайте моїх близьких, вони не мають ніякого відношення до моєї діяльності і моєї громадянської позиції.  Я не ховаюся. Я публічний. Проживаю в місті Київ. Я відкрито, в тому числі і на міжнародному рівні, заявляю про свою позицію, про порушення прав людини в Криму, які здійснює окупаційна влада", - наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

8 листопада в окупованому РФ Криму в селищі Азовське Джанкойського району в будинку родини кримських татар пройшов обшук, силовики затримали сімейну пару.

Українська правда

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Теми: ФСБокупаціяМеджлісОб'єднані сили на Донбасі
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