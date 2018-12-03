Нові санкції проти РФ: генпрокурор пропонує блокувати російські активи

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір направити листи президенту України Петру Порошенку та до Ради національної безпеки і оборони із пропозицією про введення санкцій щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я направлю (я член РНБО) лист президенту і секретарю РНБО з пропозицією з огляду на акт збройної агресії РФ проти кораблів України. Вважаю за необхідне в установленому порядку винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до окремих фізичних та юридичних осіб РФ персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема у вигляді блокування активів на території України", - сказав Луценко у понеділок ввечері.

На думку генпрокурора, таке блокування активів має тривати до деокупації українських територій.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".