Британія виступає за посилення антиросійських санкцій

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон вважає за необхідне посилити антиросійські санкції з огляду захоплення росіянами українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми завжди були в авангарді серед країн ЄС в ініціативі посилення санкцій відносно Росії у зв'язку з її поведінкою", - заявила Мей, виступаючи в понеділок у Палаті громад.

Вона констатувала, що захоплення українських кораблів – це типовий приклад поведінки Росії.

"Вони мають звільнити ці кораблі і моряків, потрібно піти на деескалацію ситуації", - додала прем'єр-міністр Великої Британії.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір ініціювати введення нових санкцій щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.