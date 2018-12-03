Британія виступає за посилення антиросійських санкцій

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Понеділок, 3 грудня 2018, 20:27

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон вважає за необхідне посилити антиросійські санкції з огляду захоплення росіянами українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

"Ми завжди були в авангарді серед країн ЄС в ініціативі посилення санкцій відносно Росії у зв'язку з її поведінкою", - заявила Мей, виступаючи в понеділок у Палаті громад.

Вона констатувала, що захоплення українських кораблів – це типовий приклад поведінки Росії.

"Вони мають звільнити ці кораблі і моряків, потрібно піти на деескалацію ситуації", - додала прем'єр-міністр Великої Британії.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір ініціювати введення нових санкцій щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

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Теми: санкції Росія Велика Британія
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