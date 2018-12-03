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Росія не виконала рішення ЄСПЛ щодо полонених українських моряків

Понеділок, 3 грудня 2018, 23:50

Росія не надала у встановлені строки всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми всі маємо чітко розуміти, що вони не підсудні злочинному російському суду, бо відповідно до Женевської конвенції, а вони були захоплені внаслідок акту агресії, вони є військовополонені", - наголосив він.

Українські моряки не можуть бути засуджені судом країни-агресора, особливо підкреслив Порошенко.

"Відповідно до тої інформації, якою я володію, Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не надала. Тому ми маємо зараз об’єднати зусилля всього світу",  - повідомив він.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену, зобов’язав РФ надати інформацію щодо:  захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання;  місця їхнього утримання;  спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

Цю інформацію уряд РФ мав надати до понеділка, 3 грудня.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

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Теми: полоненіРосіяПорошенко
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