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Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки

Вівторок, 4 грудня 2018, 01:25
Суд відпустив колишнього керівника ДФС Продана на поруки

Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому керівникові Державної фіскальної служби Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Таку ухвалу по півночі на 4 грудня оголосила суддя Ірина Усатова, вийшовши з нарадчої кімнати. Вона зайшла до неї близько 23.00 3 грудня.

Поручителями колишнього посадовця погодилися виступити 9 народних депутатів, семеро з яких прийшли до зали засідань.

При цьому Продану заборонили змінювати місце проживання і зобов’язали носити електронний браслет.

Раніше представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запропонували судові взяти Мирослава Продана під варту на 60 діб, а альтернативою цьому обрати заставу у розмірі 89 мільйонів гривень.

Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан заявив, що пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану, оскільки той не з'являвся на виклики.

У САП нагадали, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

21 листопада Продан повідомив, що незабаром повертається в Україну і одразу піде до САП.

26 листопада екс-очільник ДФС повернувся в Україну. 

Більше за темою читайте в матеріалі УП "Дивна війна", або Осінні іспити прем'єра Гройсмана"

"Українська правда" у Threads

Теми: Продан МирославФіскальна службаАнтикорупційна прокуратурасуд
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