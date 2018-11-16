САП заочно оголосила про підозру Продану

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державіної фіскальної служби Мирославу Продану.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"15.11.2018 року прокурором САП складено та підписано письмове повідомлення про підозру (Продану - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України (незаконне збагачення)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прокурори забезпечили "вручення вказаного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України".

У САП нагадали, що 15 листопада Продан не з'явився на виклик для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення) та ч.3 ст.209 (відмивання коштів) КК України.

До того екс-виконуючого обов’язки голови ДФС викликали до САП на 8 листопада.

"Однак на виклики чиновник не з’явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки", - йдеться в повідомленні.

У САП додали, що опубліковані Проданом у соцмережі заяви про перебування закордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб".

"Незважаючи на виклики та запити прокурорів, суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що Продана втретє викликали для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 20 листопада.

Нагадаємо, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розкрила "стійке ієрархічне об’єднання" в лавах ДФС і оголосила про підозру начальнику Вінницької ДФС Осмоловському.

Він також додав, що прокуратура розслідує порушення, вчинені Мирославом Проданом на посаді в.о. очільника ДФС.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

САП підозрює Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

У САП нагадали, що ч.3 ст.368-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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