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Екс-очільник ДФС Продан каже, що повертається до Києва і одразу піде у САП

Середа, 21 листопада 2018, 22:04

Колишній виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, що підозрюється у незаконному збагаченні, обіцяє, що наступного тижня повернеться в Україну і одразу піде до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він написав у Facebook.

"Наступного тижня повертаюсь у Київ після завершення лікування. Лікарі вважають, що мій стан дозволить залишити медичний заклад. Сьогодні адвокати надали представникам САП інформацію з цього приводу. Сподіваюсь, що з мого повернення не влаштують шоу. В той же день я готовий з`явитись у САП", - зазначив Продан.

Він додав, що повертається, "щоб довести свою правоту".

Раніше Продан заявляв, що виїхав з України на лікування до Німеччини 5 листопада.

Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан заявив, що пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану.

Українська правда

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Теми: Продан МирославАнтикорупційна прокуратураФіскальна служба
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