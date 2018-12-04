Новим нардепом від БПП став колишній БЮТівець
Народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Володимир Куренной склав присягу у Верховній Раді.
Це він зробив під час пленарного засідання у вівторок з трибуни парламенту
Спікер ВРУ Андрій Парубій зазначив, що він був зареєстрований Центральною виборчою комісією 29 листопада, а обраний під час позачергових виборів нардепів 26 жовтня 2014 року.
Як повідомлялося, Куренной зайшов до Ради замість депутата Ірини Фріз, яку напередодні призначили на посаду міністра у справах ветеранів.
Він уже був нардепом двох скликань.
Куренной з квітня 2015 року очолює департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.
У 90-х працював у редакції одеського видання, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради.
У 2006-2007 був нардепом від Блоку Юлії Тимошенко під № 95 у списку.
Перед цим очолював Одеський обласний штаб БЮТ.
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