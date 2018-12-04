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Новим нардепом від БПП став колишній БЮТівець

Вівторок, 4 грудня 2018, 09:21
Новим нардепом від БПП став колишній БЮТівець

Народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Володимир Куренной склав присягу у Верховній Раді.

Це він зробив під час пленарного засідання у вівторок з трибуни парламенту

Спікер ВРУ Андрій Парубій зазначив, що він був зареєстрований Центральною виборчою комісією 29 листопада, а обраний під час позачергових виборів нардепів 26 жовтня 2014 року.

Як повідомлялося, Куренной зайшов до Ради замість депутата Ірини Фріз, яку напередодні призначили на посаду міністра у справах ветеранів.

Він уже був нардепом двох скликань.

Куренной з квітня 2015 року очолює департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.

У 90-х працював у редакції одеського видання, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради.

У 2006-2007 був нардепом від Блоку Юлії Тимошенко під № 95 у списку.

Перед цим очолював Одеський обласний штаб БЮТ.

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна РадаБПП
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