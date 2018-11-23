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Замість Фріз до Ради втретє зайде одеський політик

П'ятниця, 23 листопада 2018, 10:15
Замість Фріз до Ради втретє зайде одеський політик

Замість депутата Ірини Фріз, яку напередодні призначили на посаду міністра у справах ветеранів, до Верховної Ради зайде 86-й номер у списку БПП Володимир Куренной, який уже був нардепом двох скликань.

Про це свідчить виборчий список БПП на сайті Центральної виборчої комісії.

Куренной з квітня 2015 року очолює департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.

У 90-х працював у редакції одеського видання, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради.

У 2006-2007 та 2012-2014 роках був народним депутатом відповідно 5 та 7 скликань Ради.

Як повідомлялось, 22 листопада Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

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Українська правда

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Теми: Верховна РадаБПП
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