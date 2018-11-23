Замість Фріз до Ради втретє зайде одеський політик
Замість депутата Ірини Фріз, яку напередодні призначили на посаду міністра у справах ветеранів, до Верховної Ради зайде 86-й номер у списку БПП Володимир Куренной, який уже був нардепом двох скликань.
Про це свідчить виборчий список БПП на сайті Центральної виборчої комісії.
Куренной з квітня 2015 року очолює департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.
У 90-х працював у редакціях кількох одеських видань, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради.
У 2006-2007 та 2012-2014 роках був народним депутатом відповідно 5 та 7 скликань Ради.
Як повідомлялось, 22 листопада Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.
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